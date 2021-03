Morgan: "Mai detto che volevo suicidarmi". Poi la frecciata ad Amadeus - (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni Attraverso i social network Morgan ha smentito la notizia di un suo tentato suicidio ed è tornato a parlare di Amadeus a poche ore dal via del Festival di Sanremo "La mancanza di ironia e la scorrettezza ci invadono. La vita è bella". Così Marco Castoldi, in arte Morgan, ha smentito la notizia circolata nelle ultime ore, seconda la quale avrebbe pensato di suicidarsi più di una volta. La fake news, come l'ha definita Morgan, è iniziata a circolare dopo la pubblicazione dell'intervista rilasciata al portale Mow - Men on Wheels, nella quale l'artista ha parlato della morte del padre, avvenuta proprio per suicidio, e delle sue sensazioni in merito. nodo 1926955 Nella lunga e profonda intervista Morgan ha raccontato di come la morte del padre, che si tolse la vita quando lui ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni Attraverso i social networkha smentito la notizia di un suo tentato suicidio ed è tornato a parlare dia poche ore dal via del Festival di Sanremo "La mancanza di ironia e la scorrettezza ci invadono. La vita è bella". Così Marco Castoldi, in arte, ha smentito la notizia circolata nelle ultime ore, seconda la quale avrebbe pensato di suicidarsi più di una volta. La fake news, come l'ha definita, è iniziata a circolare dopo la pubblicazione dell'intervista rilasciata al portale Mow - Men on Wheels, nella quale l'artista ha parlato della morte del padre, avvenuta proprio per suicidio, e delle sue sensazioni in merito. nodo 1926955 Nella lunga e profonda intervistaha raccontato di come la morte del padre, che si tolse la vita quando lui ...

