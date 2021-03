Morani, Pd: "Congresso in autunno. E ora Conte è un competitor" (Di martedì 2 marzo 2021) “Congresso in autunno per ridiscutere l’identità e lo spazio politico del Pd. E una vice-segretaria “vicaria” per segnare un cambio di passo”. Alessia Morani, deputata marchigiana del Pd, ex sottosegretaria al Mise con il governo Conte Due, fa parte della corrente Base Riformista che oggi si è riunita chiedendo il Congresso “appena possibile”. Perché Conte, adesso, “da federatore diventerà un competitor”. E quando sarà possibile il Congresso? Penso all’autunno. Dopo un’ampia campagna vaccinale che ci avvicini all’immunità di gregge, le condizioni potrebbero esserci. Perché non nel 2023, come da statuto? La dichiarazione di Zingaretti mi ha sorpreso. Significa scegliere di rimanere immobili mentre il mondo cambia intorno a noi. E’ un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “inper ridiscutere l’identità e lo spazio politico del Pd. E una vice-segretaria “vicaria” per segnare un cambio di passo”. Alessia, deputata marchigiana del Pd, ex sottosegretaria al Mise con il governoDue, fa parte della corrente Base Riformista che oggi si è riunita chiedendo il“appena possibile”. Perché, adesso, “da federatore diventerà un”. E quando sarà possibile il? Penso all’. Dopo un’ampia campagna vaccinale che ci avvicini all’immunità di gregge, le condizioni potrebbero esserci. Perché non nel 2023, come da statuto? La dichiarazione di Zingaretti mi ha sorpreso. Significa scegliere di rimanere immobili mentre il mondo cambia intorno a noi. E’ un ...

