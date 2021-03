Mondo TV, Ciao acquista diritti sui MeteoHeroes per prodotti carnevale e Halloween (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Mondo TV annuncia che Ciao, società di Pavia attiva nel settore dei prodotti per le feste, ha acquistato una licenza per lo sfruttamento dei diritti di distribuzione per alcune categorie merceologiche, tra cui Costumi e prodotti per il carnevale e Halloween sulla property MeteoHereos. La licenza ha durata di un anno e prevede la distribuzione in Italia dei suddetti prodotti sui canali della Grande Distribuzione Organizzata con un sistema di pagamento di royalties da parte della licenziataria. Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento dei MeteoHereos che sta confermando risultati di audience in Italia molto brillanti e che con il lancio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –TV annuncia che, società di Pavia attiva nel settore deiper le feste, hato una licenza per lo sfruttamento deidi distribuzione per alcune categorie merceologiche, tra cui Costumi eper ilsulla property MeteoHereos. La licenza ha durata di un anno e prevede la distribuzione in Italia dei suddettisui canali della Grande Distribuzione Organizzata con un sistema di pagamento di royalties da parte della licenziataria. Matteo Corradi, amministratore delegato dellaTV ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento dei MeteoHereos che sta confermando risultati di audience in Italia molto brillanti e che con il lancio ...

Addio a Claudio Coccoluto, il dj italiano conosciuto nel mondo Addio a Claudio Coccoluto. Nella notte è morto il dj italiano conosciuto in tutto il mondo, specializzato in musica house che per decenni ha fatto ballare milioni di italiani, suonando ... "Ciao Claudio ...

