Miwa Energia ai nastri di partenza | parola al play Andrea Murolo

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il campionato è finalmente alle porte ed in questa settimana si respira davvero, e finalmente, aria di agonismo. LaCestistica Benevento fa il suo esordio a Forio sabato 6 Marzo e a parlarne è il nuovo arrivatomaker. Un campionato particolare, in poco tempo l’ufficialità della ripresa e l’inizio del campionato. Come avete affrontato questa breve fase di preparazione? Onestamente è stato molto difficile riprendere, quanto per questioni fisiche tanto per mentali. Dopo tanto tempo si perde l’abitudine al gioco e agli impegni che lo sport impone, parliamo di un anno di stop non di una settimana. Devo comunque ringraziare lo staff tecnico con il quale stiamo affrontando ogni giorno allenamenti ben organizzati e che non guardano solo ...