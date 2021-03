Ministro Cartabia spinge: “E’ urgente, vaccini in tutte le carceri” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Oggi è urgente che la somministrazione delle vaccinazioni, iniziata in alcune realtà carcerarie già da alcune settimane, prosegua velocemente”. Nella sua visita alla sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, assicura che il “Ministero segue con attenzione l’andamento delle vaccinazioni» e annuncia che «metterà le informazioni e i dati in suo possesso a disposizione di tutti attraverso il sito”. Ad accoglierla, i vertici del Dap, il capo Bernardo Petralia, il suo vice Roberto Tartaglia e i direttori dei vari uffici. “Il primo bisogno di chi lavora e vive in carcere oggi è proteggersi contro il virus, che porta malattia nel corpo e genera tensioni, ansie e preoccupazioni nello spirito”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Oggi èche la somministrazione delle vaccinazioni, iniziata in alcune realtà carcerarie già da alcune settimane, prosegua velocemente”. Nella sua visita alla sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Ministra della Giustizia, Marta, assicura che il “Ministero segue con attenzione l’andamento delle vaccinazioni» e annuncia che «metterà le informazioni e i dati in suo possesso a disposizione di tutti attraverso il sito”. Ad accoglierla, i vertici del Dap, il capo Bernardo Petralia, il suo vice Roberto Tartaglia e i direttori dei vari uffici. “Il primo bisogno di chi lavora e vive in carcere oggi è proteggersi contro il virus, che porta malattia nel corpo e genera tensioni, ansie e preoccupazioni nello spirito”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

