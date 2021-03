Milleproroghe, confermato il blocco degli sfratti ma forse c’è bisogno di qualche promemoria (Di martedì 2 marzo 2021) Ho seguito con grande attenzione il vivace dibattito, svolto alla Camera e al Senato, nell’ambito della conversione in legge del Decreto legge Milleproroghe; in particolare mi riferisco alla questione della proroga sfratti che è stata confermata nel Milleproroghe a giugno 2021. Un dibattito, a volte, un “tantinello” sopra le righe, con quasi tutti i parlamentari di quasi tutti i gruppi parlamentari che si sono stretti a coorte a difesa dei proprietari, che hanno visto sospesi gli sfratti a causa del Covid in quanto era, ed è, impensabile eseguire sfratti forzosi, mentre imperversa ancora la pandemia, in assenza di passaggio da casa a casa. Tutti interventi accalorati e quasi convincenti. Se non evidenziassi un aspetto che fa assumere, a quel dibattito, connotati di una vasta campagna di vera ipocrisia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Ho seguito con grande attenzione il vivace dibattito, svolto alla Camera e al Senato, nell’ambito della conversione in legge del Decreto legge; in particolare mi riferisco alla questione della prorogache è stata confermata nela giugno 2021. Un dibattito, a volte, un “tantinello” sopra le righe, con quasi tutti i parlamentari di quasi tutti i gruppi parlamentari che si sono stretti a coorte a difesa dei proprietari, che hanno visto sospesi glia causa del Covid in quanto era, ed è, impensabile eseguireforzosi, mentre imperversa ancora la pandemia, in assenza di passaggio da casa a casa. Tutti interventi accalorati e quasi convincenti. Se non evidenziassi un aspetto che fa assumere, a quel dibattito, connotati di una vasta campagna di vera ipocrisia ...

