Milano in zona arancione, ma la metro è sempre piena: 'Si viaggia stretti come sardine' (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre la Lombardia è in zona arancione , con diverse zone e comuni in 'arancione rafforzato' per via del proliferare delle varianti del Covid più contagiose, nella metro di Milano si continua a ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre la Lombardia è in, con diverse zone e comuni in 'rafforzato' per via del proliferare delle varianti del Covid più contagiose, nelladisi continua a ...

Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - myrtamerlino : #Milano, ieri sera i #Navigli. Da domani la #Lombardia sarà zona arancione e allora mi chiedo, ma i CONTROLLI ma do… - Agenzia_Ansa : Musica e balli in Darsena a #Milano per l'addio alla zona gialla. Centinaia di giovani assembrati e senza mascherin… - SilvanaHansb : RT @repubblica: Allarme varianti del Covid, zona 'arancione rafforzato' per Cremona, Como e provincia e altri 40 comuni lombardi. Misure pr… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano in zona arancione, ma la metro è sempre piena: «Si viaggia stretti come sardine» FOTO -