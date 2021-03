Milan-Udinese, Pioli: “E’ il momento decisivo della stagione” (Di martedì 2 marzo 2021) Milan-Udinese, Stefano Pioli in conferenza stampa: “Ibra è un’arma in più, ma abbiamo fatto bene anche senza di lui”. MilanO – Vigilia di Milan-Udinese per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro i friulani, in programma alle 20.45 di mercoledì 3 marzo. Milan-Udinese, la conferenza stampa di Stefano Pioli Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato le insidie della sfida contro l’Udinese: “In questo momento giocare in casa o fuori non è determinante . Quello che conta è che dobbiamo fare una grande partita per portare a casa i tre punti . E’ il momento ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021), Stefanoin conferenza stampa: “Ibra è un’arma in più, ma abbiamo fatto bene anche senza di lui”.O – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro i friulani, in programma alle 20.45 di mercoledì 3 marzo., la conferenza stampa di StefanoStefanoin conferenza stampa ha presentato le insidiesfida contro l’: “In questogiocare in casa o fuori non è determinante . Quello che conta è che dobbiamo fare una grande partita per portare a casa i tre punti . E’ il...

