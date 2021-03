Milan, emergenza contro l’Udinese: la doppia mossa di Pioli (Di martedì 2 marzo 2021) Milan-Udinese, sfida fondamentale per i rossoneri per cercare di non perdere terreno nei confronti dell’Inter. Pioli dovrà fare i conti con diversi infortunati. Out Ibrahimovic, Calhanoglu e forse Rebic. Sarà un Milan decisamente in emergenza quello che scenderà in campo nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, match valido per la 25^ giornata di Serie A. Pioli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 marzo 2021)-Udinese, sfida fondamentale per i rossoneri per cercare di non perdere terreno nei confronti dell’Inter.dovrà fare i conti con diversi infortunati. Out Ibrahimovic, Calhanoglu e forse Rebic. Sarà undecisamente inquello che scenderà in campo nel turno infrasettimanale, match valido per la 25^ giornata di Serie A.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan emergenza Icardi e Belotti nel mirino di due club, no a Napoli per Sarri Le grandi manovre di mercato per la prossima estate sono già partite. Covid o non Covid, emergenza economica o meno, le big si stanno già attrezzando per i prossimi colpi e tra gli ...ruolo e il Milan ...

Roma: risale l'ipotesi Mkhitaryan falso nove Dopo il ko casalingo contro il Milan, nel posticipo domenicale, la Roma denota ancora una volta la sua incapacità di dare ... Purtroppo per i capitolini l'emergenza Dzeko non è finita: Paulo Fonseca , ...

Milan, emergenza contro l’Udinese: la doppia mossa di Pioli SerieANews Milan, Pioli non avrà Ibrahimovic: «Possiamo fare bene, fondamentale vincere» Dopo l’importante vittoria dell’Olimpico contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli deve dare continuità nella gara di domani sera a San Siro con l’Udinese. Mancheranno per infortunio Ibrahimovic e ...

Lazio-Torino, Lega riunita in un Consiglio d’emergenza per discutere del rinvio Tentativo in extremis di Dal Pino di evitare la forzatura di principio, e rinviare il match. Ma i presidenti non ci stanno ...

