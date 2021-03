Milan, Bianchi: “La panchina può stimolare Romagnoli” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bianchi, ex attaccante, ha parlato della decisione di mandare in panchina il capitano rossonero Romagnoli nell'ultima partita del Milan. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 marzo 2021), ex attaccante, ha parlato della decisione di mandare inil capitano rossoneronell'ultima partita del. Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Bianchi: 'La panchina può stimolare #Romagnoli' - #ACMilan - ZainAdam2017 : RT @Patrizia_MB: “The disappeared Milan in Mosè Bianchi’s paintings”.?? Italian Art-Italian Ways - notizie_milan : Romagnoli, Bianchi: “La panchina può essere uno stimolo per migliorare” - cocola122 : RT @Patrizia_MB: “The disappeared Milan in Mosè Bianchi’s paintings”.?? Italian Art-Italian Ways - alessiascurati : @IC_Milan Ci sono 2-3 cose che mi han fatto venire i capelli bianchi??... però c’è anche la mia idola Alaska con la… -