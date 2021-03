Mikhail Gorbaciov, oggi 90 anni dell’uomo che chiuse la Guerra fredda (Di martedì 2 marzo 2021) Mikhail Gorbaciov compie gli anni, auguri anche da parte di Mattarella: la storia di un uomo che ha cambiato tutto Mikhail Gorbaciov (Getty Images)Mikhail Gorbaciov compie novant’anni e da tutto il mondo arrivano gli auguri a uno degli uomini più influenti per la storia del Novecento e l’inizio del 21esimo secolo. A lui sono associate sempre due parole, Perestoika e Glasnost’ che in russo significano Ricostruzione (economica) e Trasparenza, le due caratteristiche fondamentali che avrebbero mosso l’azione politica del suo Pcus. Giunto alla Segreteria Generale del partito comunista sovietico nel 1985, con Gorbaciov quasi da subito si respirò aria di cambiamento ma in pochi avrebbero però immaginato che dopo oltre ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 marzo 2021)compie gli, auguri anche da parte di Mattarella: la storia di un uomo che ha cambiato tutto(Getty Images)compie novant’e da tutto il mondo arrivano gli auguri a uno degli uomini più influenti per la storia del Novecento e l’inizio del 21esimo secolo. A lui sono associate sempre due parole, Perestoika e Glasnost’ che in russo significano Ricostruzione (economica) e Trasparenza, le due caratteristiche fondamentali che avrebbero mosso l’azione politica del suo Pcus. Giunto alla Segreteria Generale del partito comunista sovietico nel 1985, conquasi da subito si respirò aria di cambiamento ma in pochi avrebbero però immaginato che dopo oltre ...

