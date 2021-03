(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostraa Mediteranea Savimg Humans e a Luca Casarini, Beppe Caccia e agli altri e le altre volontarie accusati da parte della Procura della Repubblica di Ragusa. Attraverso l'indagine sul caso della Maersk Etienne si tende a screditare la pratica del soccorso civile in mare chepromuove fin dal 2018”. Così, in una nota, Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce nazionali dei, e Luana Zanella, componente dell'esecutivo nazionale del partito ecologista.

TV7Benevento : Migranti: Verdi, 'piena solidarietà a Mediterranea'... - VerdiSalerno : Le nostre priorità: Migranti Difendere il diritto di asilo e stabilire canali legali e sicuri per la migrazione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Verdi

LiberoQuotidiano.it

... sabato 6 ore 12:00 - Piazza(Teatro Massimo) - nota del Forum Antirazzista Palermo Quella che ormai tutti conosciamo come Rotta Balcanica è quel passaggio obbligato per i/le..." La Croce Rossa italiana " spiega nel documento della consigliera dei- ha posto dei ... se non si ritenga questo modo di procedere altamente lesivo della dignità deie delle ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Mediteranea Savimg Humans e a Luca Casarini, Beppe Caccia e agli altri e le altre volontarie accusati da parte della Procura della ...I reati contestati sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione sul trasbordo di 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne, che li a ...