Migranti, soldi alla Mare Jonio: spunta bonifico per trasbordo (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Indini Casarini si difende: "Non hanno trovato soldi". Ma dalle carte dell'inchiesta emerge la prova del pagamento. Così hanno "accolto" i 27 clandestini a bordo Giusto questa mattina, in una intervista al Corriere della Sera, Luca Casaraini si è scagliato contro le accuse mosse ieri dalla procura di Ragusa. "Tutti a cercare le prove di una macchinazione, di un teorema applicato al soccorso in Mare", ha detto con spvalderia. "Se avessero trovato i quattrini ci avrebbero arrestati tutti - ha poi aggiunto - non c’è niente. Non hanno niente nelle mani e rivoltano tutto per cercare una cosa che non esiste". Peccato che qualche ora dopo ecco spuntare dalle carte delle indagini avviate dai magistrati iblei su quanto accaduto nel Mar Mediterraneo lo scorso 11 settembre un bonifico per ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Indini Casarini si difende: "Non hanno trovato". Ma dalle carte dell'inchiesta emerge la prova del pagamento. Così hanno "accolto" i 27 clandestini a bordo Giusto questa mattina, in una intervista al Corriere della Sera, Luca Casaraini si è scagliato contro le accuse mosse ieri dprocura di Ragusa. "Tutti a cercare le prove di una macchinazione, di un teorema applicato al soccorso in", ha detto con spvalderia. "Se avessero trovato i quattrini ci avrebbero arrestati tutti - ha poi aggiunto - non c’è niente. Non hanno niente nelle mani e rivoltano tutto per cercare una cosa che non esiste". Peccato che qualche ora dopo eccore dalle carte delle indagini avviate dai magistrati iblei su quanto accaduto nel Mar Mediterraneo lo scorso 11 settembre unper ...

