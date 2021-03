METEO Italia. Marzo cambierà volto. Tornerà il freddo e poi il maltempo (Di martedì 2 marzo 2021) METEO SINO AL 9 Marzo 2021, ANALISI E PREVISIONE Gran parte d’Europa si trova sotto la protezione di un solido campo anticiclonico, con massimi di pressione tra il Mare del Nord e le nazioni centrali del Continente. Il campo di alta pressione ha ripreso forza anche sul Mediterraneo, con ritorno di condizioni METEO stabili e soleggiate sull’Italia a parte qualche disturbo all’estremo Sud e sulle Isole. La colonnina di mercurio si è riportata su valori molto miti per il periodo, anche se non con picchi così elevati come quelli registrati nel corso della scorsa settimana. Picchi fino attorno ai 20 gradi saranno possibili, entro metà settimana, su aree interne delle regioni del medio-alto versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Il promontorio anticiclonico mostrerà i primi evidenti segnali di cedimento a partire ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 marzo 2021)SINO AL 92021, ANALISI E PREVISIONE Gran parte d’Europa si trova sotto la protezione di un solido campo anticiclonico, con massimi di pressione tra il Mare del Nord e le nazioni centrali del Continente. Il campo di alta pressione ha ripreso forza anche sul Mediterraneo, con ritorno di condizionistabili e soleggiate sull’a parte qualche disturbo all’estremo Sud e sulle Isole. La colonnina di mercurio si è riportata su valori molto miti per il periodo, anche se non con picchi così elevati come quelli registrati nel corso della scorsa settimana. Picchi fino attorno ai 20 gradi saranno possibili, entro metà settimana, su aree interne delle regioni del medio-alto versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Il promontorio anticiclonico mostrerà i primi evidenti segnali di cedimento a partire ...

Agenzia_Ansa : Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - AlarmBell : RT @Agenzia_Ansa: Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA -