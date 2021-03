Mercato Juventus | da Depay a Milik | pronta una rivoluzione in attacco

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 2 marzo 2021)– Uno dei reparti che saranno ritoccati è senz’altro l’. Che anche numericamente ha bisogno di innesti. Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere in bianconero, anche se il suo ingaggio pesa tantissimo sulle casse del club. Per Morata si parla di un rinnovo oneroso del prestito dall’Atletico Madrid, in attesa che lo spagnolo torni al top. Mentre Dybala rimane un punto interrogativo e c’è anche chi ipotizza una sua partenza alla fine di questo campionato., tutti i nomi per l’Il portale Calcio.it ha ipotizzato gli scenari futuri dell’juventino. Molto dipenderà ovviamente dalla permanenza o meno dei tre attaccanti attualmente in rosa. Ma i nomi dei possibili colpi fanno sicuramente ...