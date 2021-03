Membro dello staff di Irama positivo al tampone antigenico, Noemi al posto del cantante nella prima serata (Di martedì 2 marzo 2021) La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021. Apre Diodato. Sul palco ci sarà Matilda De Angelis. SANREMO (IMPERIA) – Grande attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato le scorse settimane, la kermesse canora è pronta ad iniziare. L’esordio di Irama è stato rinviato di 24 ore per la positività di un Membro dello staff. Al suo posto Noemi. I cantanti della prima serata di Sanremo 2021 Per questa prima serata sono 13 i big che saliranno sul palco dell’Ariston. Ad inaugurare l’edizione numero 71 toccherà ad Aiello (Ora), Arisa (Potevi fare di più), Annalisa (Dieci), Colapesce ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) La scaletta delladel Festival di Sanremo 2021. Apre Diodato. Sul palco ci sarà Matilda De Angelis. SANREMO (IMPERIA) – Grande attesa per ladel Festival di Sanremo 2021. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato le scorse settimane, la kermesse canora è pronta ad iniziare. L’esordio diè stato rinviato di 24 ore per la positività di un. Al suo. I cantanti delladi Sanremo 2021 Per questasono 13 i big che saliranno sul palco dell’Ariston. Ad inaugurare l’edizione numero 71 toccherà ad Aiello (Ora), Arisa (Potevi fare di più), Annalisa (Dieci), Colapesce ...

