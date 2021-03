Max Gazzè | tra virologi e politici | il sarcasmo del mio ' Farmacista' in gara al Festival

(Di martedì 2 marzo 2021) Tra le cose che, per citare una sua canzone, 'una musica può fare' c'è 'salvarti sull'orlo del precipizio'. E noi, che da un anno su quell'orlo ci camminiamo, di una canzone come 'Il' ...

IlContiAndrea : Domani canteranno (in ordine alfabetico) Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesc… - trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - rtl1025 : ?? Big sul palco la prima serata: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce-Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Michielin-Fedez, R… - lucilla63130078 : RT @amaricord: Scaletta della prima serata: Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez Max Gazzè Irama Madame Maneskin Gh… - CorriereCitta : Sanremo 2021, canzone Max Gazzè Trifluoperazina Monstery Band: testo, significato, video di 'Il farmacista'… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Gazzè

E noi, che da un anno su quell'orlo ci camminiamo, di una canzone come 'Il farmacista' avevamo forse bisogno e dobbiamo dire grazie ache la canta all'Ariston. Sembra un brano sulla nostra ...... Colapesce - Di Martino ' Musica Leggerissima ', Aiello con ' Ora ', Francesca Michelin e Fedez con ' Chiamami per amore ',e Trifluoperazina Mostery Band con ' Il Farmacista ', Noemi in ...