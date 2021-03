Max Gazzè, «Il farmacista»: testo e significatp della canzone di sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si intitola Il farmacista la canzone che Max Gazzè presenta a sanremo 2021, a tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival. Il brano è fortemente ironico, tanto che lo stesso cantautore definisce Il farmacista «una canzone ironica, non seria». Il testo si sviluppa attraverso la metafora del dialogo (o forse del monologo) con la donna amata cui il protagonista propone rimedi (un misto di ingredienti naturali e chimici) per guarirla dagli sbalzi d’umore, dalla «smania di parlar» dalla mania per lo shopping, e perfino da una certa «rigidità» (in camera da letto, ndr). Per un tormento Che attanaglia, Punto Debole o magagna E qualsivoglia Imperfezione!La canzone, in realtà, è una critica nei confronti di chi dice di avere la verità ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si intitola Illache Maxpresenta a, a tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival. Il brano è fortemente ironico, tanto che lo stesso cantautore definisce Il«unaironica, non seria». Ilsi sviluppa attraverso la metafora del dialogo (o forse del monologo) con la donna amata cui il protagonista propone rimedi (un misto di ingredienti naturali e chimici) per guarirla dagli sbalzi d’umore, dalla «smania di parlar» dalla mania per lo shopping, e perfino da una certa «rigidità» (in camera da letto, ndr). Per un tormento Che attanaglia, Punto Debole o magagna E qualsivoglia Imperfezione!La, in realtà, è una critica nei confronti di chi dice di avere la verità ...

