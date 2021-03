(Di martedì 2 marzo 2021) ... ed erano in attesa della seconda, a riprova del fatto che non basta una sola dose dell' antidoto per escludere la malattia, tanto più se si tratta di lavoratori a stretto contatto quotidiano con un' ...

Maugeri, la Cgil chiede più sicurezza per gli operatori #Benevento - MAUGERI. FP CGIL: "CARENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE COVID DEL PERSONALE SANITARIO"

La FPBN già rivendicava a gran voce l' applicazione pedissequa dei protocolli di sicurezza ... così come avviene all' interno di tutte le strutture sanitarie del pianeta, e invece allasi ...Come prospettato non più tardi della chiusura della scorsa settimana, assistiamo ad oggi all’ennesimo scempio perpetrato ai danni del personale sanitario operante presso la struttura Maugeri di Telese ...“Come prospettato non più tardi della chiusura della scorsa settimana, assistiamo ad oggi all’ennesimo scempio perpetrato ai danni del personale sanitario operante presso la struttura Maugeri di Teles ...