Matilda De Angelis | da Nicole Kidman alla prima serata di Sanremo

(Di martedì 2 marzo 2021) La consacrazione, per Matilda De Angelis, è arrivata con il cinema. Era il 2016, quando è stata scelta per Veloce come il vento, un film che avrebbe impresso alla sua carriera la stessa rapidità di movimento che porta nel nome. L’attrice, venticinquenne, ha cominciato quella prima volta, insieme a Stefano Accorsi, e più non si è fermata. Alla pellicola, ne sono seguite altre, storie di donne complesse e sfaccettate, che le hanno consentito di affrancarsi dal bisogno di catalogazione italiano. «Mi reputo fortunata. In Italia, si tende al monogusto gelato. Se sei bravo a fare una cosa ti è chiesto di ripeterla all’infinito, fino al momento in cui sei costretto a diventare la caricatura di te stesso. Io ho potuto diversificare, interpretando ragazze diverse seppur accomunate da uno stesso fardello. Ciascuna di loro è cresciuta troppo in fretta rispetto alla propria età, finendo con il gestire esperienze eccessivamente intense», ci ha raccontato tre anni fa, poco prima che Una vita spericolata debuttasse al cinema.