Matilda De Angelis, chi è la giovane e bella conduttrice di Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Matilda De Angelis è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021. La vedremo sul Palco dell'Ariston nella prima sera dello show in programma il 2 marzo 2021. Matilda è una famosissima attrice italiana che ha recitato al fianco di grandissimi del cinema e proprio nell'ultimo anno l'abbiamo vista nella serie tv 'The Undoing – Le verità non dette' al fianco di Nicole Kidman. La bolognese, classe '95, ha esordito nel mondo del cinema nel film Veloce come il vento, con Stefano Accordi. E' stata premiata come miglior rivelazione al Taormina Film Fest. Da lì è iniziata la sua brillante carriera: attrice, personaggio televisivo, protagonista di tanti videoclip, scenderà le scale del Palco di Sanremo nella prima serata del Festival.

