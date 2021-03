Matilda De Angelis | chi è | età | altezza | peso | fisico | fidanzato cantante | lavoro | fratello attore

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 marzo 2021) Il suo volto è tra i più noti in mezzo alle nuove proposte del panorama attoriale italiano. Il suo talento è fresco, reale ed estremamente notevole.Deè una delle certezze che la nuova scuola di recitazione italiana ha garantito nel recente passato, confermando che la spontaneità è un’arma potente nel settore cinematografico. Con una carriera in ascesa, che ha raggiunto picchi di notorietà nazionali e internazionali proprio in questo periodo, malgrado le difficoltà che l’intero settore sta riscontrando,Deè assieme a pochi giovani colleghi una delle personalità che più hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, e non solo.Devita privata: anni,...