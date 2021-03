Martedi 2 Marzo 2021 Sky e Premium Cinema, Isabelle - L'ultima evocazione (Di martedì 2 marzo 2021) La vita facileLuca Pellegrini dirige Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Vittoria Puccini. Un medico incontra in Africa un amico e sua moglie, di cui era innamorato, e riaffiorano conflitti passati.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)The... Leggi su digital-news (Di martedì 2 marzo 2021) La vita facileLuca Pellegrini dirige Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Vittoria Puccini. Un medico incontra in Africa un amico e sua moglie, di cui era innamorato, e riaffiorano conflitti passati.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)The...

amnestyitalia : Domani martedì 2 marzo saremo davanti all’ambasciata iraniana a Roma per chiedere annullamento condanna a morte di… - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Einaudieditore : Non me le perderei. @KelleddaMurgia presenta #StaiZitta con @Giulia_B martedì 2 marzo alle 18.30 sui canali… - TheRogueTwo : RT @Taheri_Movement: Martedì 2 marzo Amnesty International Italia davanti all’ambasciata iraniana a Roma per chiedere l’annullamento della… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Martedì 2 Marzo 2021 - Ama, quindi esisti!' su @Spreaker #ammirati #amore #chewinggum #cristo… -