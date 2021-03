Mario Draghi firma il nuovo Dpcm: novità e riconferme (Di martedì 2 marzo 2021) La firma in giornata, le regole ormai sono chiare. Il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe dare il via libera al Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Non ci sono aperture, ma restrizioni perché i dati sono in peggioramento e il ministro Speranza ha ribadito che «serve coraggio per prendere decisioni coerenti con la sfida». Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) La firma in giornata, le regole ormai sono chiare. Il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe dare il via libera al Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Non ci sono aperture, ma restrizioni perché i dati sono in peggioramento e il ministro Speranza ha ribadito che «serve coraggio per prendere decisioni coerenti con la sfida».

