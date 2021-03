Mariconda | la ‘solita’ discarica davanti all’ex asilo Ventre

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ci sono posti della città di Salerno dove ormai si è consolidata l’abitudine a depositare rifiuti in maniera irregolare tanto da aver trasformato le discariche abusive, in regolari in quotidiani e ciclici punti di ritrovo di sacchetti di spazzatura. Accade per esempio aMariella, dove gli operatori della Salerno Pulita sono costretti ad intervenire per rimuovere quanto viene abbandonato in una strada di scarso passaggio automobilistico e lontano da occhi indiscreti. Nelle foto, ecco come appariva l’area questa mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.