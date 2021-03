Mariastella Gelmini lascia il consiglio comunale di Milano I motivi

(Di martedì 2 marzo 2021)ildi, “dopo cinque anni di progetti e battaglie condotti dai banchi dell’opposizione” E’ una delle donne del nuovo governo Draghi. E’ stata scelta come ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. Parliamo di, militante di Forza Italia, già ministra dell’istruzione dal 8 maggio 2008 al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Laura57260546 : RT @GdB_it: Mariastella Gelmini lascia il Consiglio comunale di Milano - Danyx : Hanno cambiato il commissario straordinario dell'emergenza COVID-19, bene, male, boh? Sicuro che Mariastella Gelmin… - MilanoSpia : MariaStella Gelmini lascia il Consiglio comunale: addio a Palazzo Marino. «Ma Milano è casa mia»… - FrankZanata : RT @bobinetv: .@ErikLavevaz ha incontrato la ministro @msgelmini #valledaosta #politica - - bobinetv : .@ErikLavevaz ha incontrato la ministro @msgelmini #valledaosta #politica - -

Ultime Notizie dalla rete : Mariastella Gelmini

Nella giornata di ieri il Presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz ha incontrato a Roma il ministro per gli Affari regionali e le autonomie,. Nei giorni scorsi si è polemizzato sul presunto operato del ministro, che nei suoi due giorni di incarico avrebbe dovuto riparare le malefatte del suo predecessore ministro Boccia,...Poco prima delle ore 10 sono arrivati a Palazzo Chigi la ministra per gli Affari regionali,, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo , e il presidente ...A palazzo Chigi sono presenti Agostino Miozzo e Franco Locatelli del Cts e i ministri MariaStella Gelmini e Dario Franceschini. "E' giusto tornare verso i decreti, per rispetto della costituzione. Che ...Covid, riunione tra ministri e Cts su zone a colori: alle 12 cabina di regia con Regioni e Comuni su nuovo Dpcm ...