Maria Vera Ratti sul finale de Il commissario Ricciardi (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il finale de Il commissario Ricciardi: in questa intervista Maria Vera Ratti (Enrica) commenta l’ultima puntata. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo ilde Il: in questa intervista(Enrica) commenta l’ultima puntata. Tvserial.it.

pablo__liberal : @rcolosimo @alian_maria Invece per me è strano come tu possa scrivere certe cose e pensare di essere preso sul seri… - TowerSilvia : Grazie a Maurizio de Giovanni per aver dato vita su carta a questi personaggi. Grazie ad Antonio, Enrico, Maria Ver… - LeonardoRavani : MARIA TERESA FARÀ LA DIRETTA DALL’HOTEL da vera boomer la amo Non dormo sta notte #gfvip #tzvip - ElphabaLondon : @GerbinoPina @Olty86 @GrandeFratello La vera vincitrice e Maria De Filippi, che non perde mai per contratto e per d… - tommaso_muto : RT @Armata_Ruta: IL LETTONE CHE SEMPRE E SOLO SARÀ TUO MTR SI SPENGONO LE LUCI DELLA VERA STANZA BLU GUENDA E MARIA TERESA RUTA #gfvip -