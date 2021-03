Maria Teresa Ruta nei guai dopo la macchina della verità: spunta un tradimento, ecco dove ha mentito (VIDEO) (Di martedì 2 marzo 2021) Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta si è sottoposta alla tanto temuta macchina della verità. La showgirl ha risposto a svariate domande inerenti le dichiarazioni trapelate durante la sua esperienza al GF Vip. In particolar modo, la donna ha chiarito alcuni punti inerenti il suo rapporto con Baccini, con il Principe Alberto e con il suo ex Amedeo Goria. Tra le tante domande, però, alcune si sono rivelate false ed hanno fatto emergere un presunto tradimento da parte della donna. Maria Teresa Ruta e l’affaire Delon e Baccini Il test della macchina della verità a Maria Teresa ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021) Nella puntata di ieri di Live non è la D’Urso,si è sottoposta alla tanto temuta. La showgirl ha risposto a svariate domande inerenti le dichiarazioni trapelate durante la sua esperienza al GF Vip. In particolar modo, la donna ha chiarito alcuni punti inerenti il suo rapporto con Baccini, con il Principe Alberto e con il suo ex Amedeo Goria. Tra le tante domande, però, alcune si sono rivelate false ed hanno fatto emergere un presuntoda partedonna.e l’affaire Delon e Baccini Il test...

