Maradona, nuovi audio shock. Dalma: "Quanto manca perché finiscano in galera?" (Di martedì 2 marzo 2021) Si apre un altro capitolo sulla morte di Diego Armando Maradona. Un'ultima serie di intercettazioni tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e Maxi Pomargo, cognato di Matias Morla (legale di fiducia del talento argentino), sono state diffuse ieri da Infobae, catturando l'attenzione degli inquirenti che stanno indagando sull'ipotesi di omicidio colposo nei confronti di Maradona. "Non lasciate che le figlie se lo portino via. Se succede, lo perdiamo. Dobbiamo resistere. Se ce la caviamo stavolta, ci sono soldi per tutti. Te ne devi occupare in prima persona perché da questo dipende il lavoro di tante persone", queste le parole scioccanti di Pomargo, alle quali Luque risponde: "Comprendo, ci penso io. Ho bisogno che le figlie mettano la faccia al posto mio. perché se va male, e lo so che andrà male, la colpa ricadrebbe su di ..."

