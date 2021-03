Manchester United, Hughes: “Cavani va ceduto, vi spiego. Mercato? Kane e Haaland giusti per Solskjaer” (Di martedì 2 marzo 2021) Il Manchester United ha una buona qualità offensiva.Queste le parole di Mark Hughes, tecnico del Southampton ed ex giocatore del Manchester United intervenuto proprio in merito ad alcuni temi legati ai Red Devils. L'allenatore gallese ha segnato un'epoca con i britannici, diventando una delle colonne portanti della squadra per ben otto stagioni dal 1988. Anche per questo motivo, infatti, Hughes si è permesso di dare un giudizio al reparto offensivo della formazione di Solskjaer, che ha visto arrivare nell'ultima finestra estiva di calcioMercato Edinson Cavani.L'uruguaiano, tuttavia, non ha offerto il rendimento sperato alla compagine di Manchester, dimostrando alcune oggettive difficoltà nell'adattarsi ad un ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Ilha una buona qualità offensiva.Queste le parole di Mark, tecnico del Southampton ed ex giocatore delintervenuto proprio in merito ad alcuni temi legati ai Red Devils. L'allenatore gallese ha segnato un'epoca con i britannici, diventando una delle colonne portanti della squadra per ben otto stagioni dal 1988. Anche per questo motivo, infatti,si è permesso di dare un giudizio al reparto offensivo della formazione di, che ha visto arrivare nell'ultima finestra estiva di calcioEdinson.L'uruguaiano, tuttavia, non ha offerto il rendimento sperato alla compagine di, dimostrando alcune oggettive difficoltà nell'adattarsi ad un ...

