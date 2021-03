Manchester City, Guardiola non vuole cali: “Chi pensa di aver già vinto non giocherà più” (Di martedì 2 marzo 2021) Primo posto in Premier League e un vantaggio rassicurante nei confronti delle inseguitrici, ma Pep Guardiola non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi. Il Manchester City è in vetta alla classifica del campionato con ben 12 punti di distacco dalla seconda eppure i giochi nono sono ancora chiusi. Intervenuto in vista della sfida odierna contro il Wolverhampton, come riporta Goal, il manager Citizens ha dato una scossa ai suoi con tanto di... minacciaLA JUVENTUS SU UN CAMPIONE DEL Manchester CityGuardiola: "Chi pensa di aver già vinto non gioca più"caption id="attachment 1053391" align="alignnone" width="835" Guardiola (getty images)/caption“Non possiamo rilassarci per un ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Primo posto in Premier League e un vantaggio rassicurante nei confronti delle inseguitrici, ma Pepnondi concentrazione da parte dei suoi. Ilè in vetta alla classifica del campionato con ben 12 punti di distacco dalla seconda eppure i giochi nono sono ancora chiusi. Intervenuto in vista della sfida odierna contro il Wolverhampton, come riporta Goal, il manager Citizens ha dato una scossa ai suoi con tanto di... minacciaLA JUVENTUS SU UN CAMPIONE DEL: "Chidigiànon gioca più"caption id="attachment 1053391" align="alignnone" width="835"(getty images)/caption“Non possiamo rilassarci per un ...

