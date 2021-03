Malika Ayane canta Insieme A Te Non Ci Sto Più di Caterina Caselli al Festival (Di martedì 2 marzo 2021) Nella serata di Sanremo dedicata alle cover Malika Ayane canta Insieme A Te Non Ci Sto Più di Caterina Caselli. Il brano è uno dei grandi classici della canzone italiana. Malika Ayane è in gara al Festival con il brano con Ti Piaci Così e ha scelto di portare in scena un tributo a Caterina Caselli, decisione che la riempie di fierezza. La stessa Caselli, racconta Malika, ha ascoltato il brano in gara e l’ha definito “sublime”. Era il 1968 quando Caterina Caselli portò al successo il brano composto da Paolo Conte con un testo di Vito Pallavicini, pubblicato come singolo con Il Dolce Volo nel lato B. Una pietra preziosa della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Nella serata di Sanremo dedicata alle coverA Te Non Ci Sto Più di. Il brano è uno dei grandi classici della canzone italiana.è in gara alcon il brano con Ti Piaci Così e ha scelto di portare in scena un tributo a, decisione che la riempie di fierezza. La stessa, racconta, ha ascoltato il brano in gara e l’ha definito “sublime”. Era il 1968 quandoportò al successo il brano composto da Paolo Conte con un testo di Vito Pallavicini, pubblicato come singolo con Il Dolce Volo nel lato B. Una pietra preziosa della ...

