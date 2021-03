Malattie rare: Dadone, 'necessario lavorare su inserimento nel mondo lavoro' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "La tematica delle Malattie rare tocca molti settori, in primis quello del lavoro: non soltanto per chi assiste persone con Malattie rare ma anche per chi ne è affetto e vuole inserirsi nel mondo del lavoro e ha bisogno di uno Stato che deve integrarli in questo frangente". Lo ha detto Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili, nel suo intervento al webinar 'Malattie rare: associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi', promosso dalla senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare e dall'Osservatorio Malattie rare (Omar). "Il tema della legge sul caregiver va portato a termine. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "La tematica delletocca molti settori, in primis quello del: non soltanto per chi assiste persone conma anche per chi ne è affetto e vuole inserirsi neldele ha bisogno di uno Stato che deve integrarli in questo frangente". Lo ha detto Fabiana, ministra per le Politiche Giovanili, nel suo intervento al webinar ': associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi', promosso dalla senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo parlamentare e dall'Osservatorio(Omar). "Il tema della legge sul caregiver va portato a termine. La ...

