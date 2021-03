Malattie rare, Bonetti: 'Stanziati 60 mln per Regioni, Senato discute nuovo fondo caregiver' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "E' importante dare voce a queste persone e costruire percorsi che siano non solo inclusivi, ma che diano l'opportunità di una vita vissuta in piena dignità anche nella sofferenza. L'esperienza delle Malattie rare debba assumere una voce chiara, nitida nel nostro Paese a segno che la cura a custodia reciproca alla quale tutti noi ci dobbiamo sentire impegnati, deve essere veramente rivolta a tutti e a ciascuno". E' quanto affermato da Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, intervenuta al webinar delle associazioni dei pazienti con Malattie rare, promosso dall'Integruppo Parlamentare in alleanza con Omar (Osservatorio Malattie rare). La ministra ha poi evidenziato l'importanza della ''ricerca scientifica, una ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "E' importante dare voce a queste persone e costruire percorsi che siano non solo inclusivi, ma che diano l'opportunità di una vita vissuta in piena dignità anche nella sofferenza. L'esperienza delledebba assumere una voce chiara, nitida nel nostro Paese a segno che la cura a custodia reciproca alla quale tutti noi ci dobbiamo sentire impegnati, deve essere veramente rivolta a tutti e a ciascuno". E' quanto affermato da Elena, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, intervenuta al webinar delle associazioni dei pazienti con, promosso dall'Integruppo Parlamentare in alleanza con Omar (Osservatorio). La ministra ha poi evidenziato l'importanza della ''ricerca scientifica, una ricerca ...

