Madame | chi è la nuova voce libera della musica italiana

Madame è il nome d'arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d'oro ("Schiccherie", "17", "Baby" e "Defuera"), uno di platino ("L'anima" con Marracash) e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali. È la nuova voce libera della musica italiana. Madame, in gara al Festival di Sanremo con "voce" Madame usa un linguaggio in equilibrio tra poesia e realtà che dipinge con voce e parole inedite, giocando su due piani complementari, con il suono e gli accenti, nonchécon significati e metafore fuori dagli schemi. È diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all'originalità del suo stile e sta costruendo ...

