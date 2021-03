**M5S: Meloni, 'Conte sposta voti tra giallorossi, non li toglie ad altre coalizioni'** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Penso che il lavoro di Conte fosse pessimo, però se lo devo mettere a confronto con Di Maio, Crimi, ha fatto il presidente del Consiglio, ha una sua visibilità. sposta all'interno della coalizione giallorossa, non è voto che viene tolto ad altre coalizioni". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7, a proposito dei sondaggi che indicano il Movimento 5 stelle in crescita con la leadership di Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Penso che il lavoro difosse pessimo, però se lo devo mettere a confronto con Di Maio, Crimi, ha fatto il presidente del Consiglio, ha una sua visibilità.all'interno della coalizione giallorossa, non è voto che viene tolto ad". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite de 'L'aria che tira' su La7, a proposito dei sondaggi che indicano il Movimento 5 stelle in crescita con la leadership di Giuseppe

