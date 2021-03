Lutto per Il Volo alla vigilia di Sanremo, è morto il padre di Ignazio Boschetto (Di martedì 2 marzo 2021) Il Volo sarà a Sanremo domani sera, mercoledì 3 marzo. alla vigilia della partecipazione del trio al Festival, giunge la notizia della tragica scomparsa improvvisa del padre di uno dei tre ragazzi: è morto domenica 28 febbraio il papà di Ignazio Boschetto. Cosa ne sarà della partecipazione de Il Volo al Festival di Sanremo 2021? Questa è una delle domande poste in conferenza stampa al direttore artistico Amadeus che, appresa la notizia della scomparsa di Vito Boschetto si è messo immediatamente in contatto con Ignazio. “Ci siamo parlati, Ignazio sarà presente e Il Volo ci sarà“, le parole di Amadeus nel confermare che la presenza de Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Ilsarà adomani sera, mercoledì 3 marzo.della partecipazione del trio al Festival, giunge la notizia della tragica scomparsa improvvisa deldi uno dei tre ragazzi: èdomenica 28 febbraio il papà di. Cosa ne sarà della partecipazione de Ilal Festival di2021? Questa è una delle domande poste in conferenza stampa al direttore artistico Amadeus che, appresa la notizia della scomparsa di Vitosi è messo immediatamente in contatto con. “Ci siamo parlati,sarà presente e Ilci sarà“, le parole di Amadeus nel confermare che la presenza de Il ...

