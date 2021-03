Lutto per Il volo: addio al papà di Ignazio Boschetto (Di martedì 2 marzo 2021) La notizia è di pochissimi minuti fa ed è stata confermata anche da Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 marzo 2021. Purtroppo il papà di Ignazio Boschetto è venuto a mancare. Se ne è parlato nello studio di Rai 1 anche in relazione all’ospitata dei tre ragazzi de Il volo nella puntata di Sanremo 2021 di domani sera. Il papà di Ignazio è morto nella giornata di domenica 28 febbraio . Nessun post sui social al momento da parte dello staff del gruppo e nessuna notizia relativa neppure a un possibile slittamento della loro partecipazione a Sanremo. Sappiamo davvero poco di questa tragica notizia. E’ morto il papà di Ignazio Boschetto cantante de Il volo Stando a quanto divulgato finora, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) La notizia è di pochissimi minuti fa ed è stata confermata anche da Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 marzo 2021. Purtroppo ildiè venuto a mancare. Se ne è parlato nello studio di Rai 1 anche in relazione all’ospitata dei tre ragazzi de Ilnella puntata di Sanremo 2021 di domani sera. Ildiè morto nella giornata di domenica 28 febbraio . Nessun post sui social al momento da parte dello staff del gruppo e nessuna notizia relativa neppure a un possibile slittamento della loro partecipazione a Sanremo. Sappiamo davvero poco di questa tragica notizia. E’ morto ildicantante de IlStando a quanto divulgato finora, la ...

