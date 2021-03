Lutto nella pallavolo: morto Andrea Nannini (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Nannini, ex giocatore della nazionale e tra i maggiori talenti della nostra pallavolo, è morto ieri a Modena. Nel suo palmares 193 presenze con la maglia azzurra, 4 scudetti e le Universiadi del ’70. Una carriera straordinaria quella di Andrea Nannini Malato da tempo, Andrea Nannini è morto ieri, 1 marzo, a Modena, all’età di 76 anni. Andrea nasce nel modenese, a Formigine, ed esordisce in Serie A già all’età di 16 anni, con la Minelli. Ci mette poco a farsi notare dalla nazionale maggiore con la quale collezionerà 193 presenze, 1 Olimpiade nel ’76 a Montreal, 2 mondiali, 2 europei, 2 universiadi, riuscendo anche a vincerne una nel 1970, a Torino. Il primo scudetto arriva nel ’68, con la maglia della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021), ex giocatore della nazionale e tra i maggiori talenti della nostra, èieri a Modena. Nel suo palmares 193 presenze con la maglia azzurra, 4 scudetti e le Universiadi del ’70. Una carriera straordinaria quella diMalato da tempo,ieri, 1 marzo, a Modena, all’età di 76 anni.nasce nel modenese, a Formigine, ed esordisce in Serie A già all’età di 16 anni, con la Minelli. Ci mette poco a farsi notare dalla nazionale maggiore con la quale collezionerà 193 presenze, 1 Olimpiade nel ’76 a Montreal, 2 mondiali, 2 europei, 2 universiadi, riuscendo anche a vincerne una nel 1970, a Torino. Il primo scudetto arriva nel ’68, con la maglia della ...

