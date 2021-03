Lutto nel mondo dello sport, noto speaker napoletano ritrovato senza vita in casa (Di martedì 2 marzo 2021) Lutto nel napoletno, Marco Cascone ritrovato senza vita nel suo appartamento a Gragnano. Aveva 59 anni ed era molto noto nell’ambiente dello sport, soprattutto nell’atletica leggera. Marco stava attraversando alcune difficolta sull’aspetto lavorativo. Da circa un anno non lavorava a causa dell’emergenza covid, che ha posto fine a qualsiasi forma di sport ed evento collettivo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021)nel napoletno, Marco Casconenel suo appartamento a Gragnano. Aveva 59 anni ed era moltonell’ambiente, soprattutto nell’atletica leggera. Marco stava attraversando alcune difficolta sull’aspetto lavorativo. Da circa un anno non lavorava a causa dell’emergenza covid, che ha posto fine a qualsiasi forma died evento collettivo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Montecitorio : Bandiere a mezz'asta a Montecitorio e in tutta Italia in segno di lutto per le vittime dell'attentato in #Congo, ne… - infoitsport : Lutto nel calcio britannico: è morto Ian St. John, ex stella del Liverpool e della Scozia - Campioni_cn : Lutto nel mondo delle bocce: è scomparso Sergio Dellaferrera - LuciaMosca1 : (Lutto nel mondo della musica e del clubbing: addio al dj italiano Claudio Coccoluto) Segui su: La Notizia -… - PDentarie : Lutto nel mondo della musica, è morto il dj Claudio Coccoluto -