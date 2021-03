Lutto nel mondo della musica, è morto il dj Claudio Coccoluto (Di martedì 2 marzo 2021) Si è spento il deejay Claudio Coccoluto, all’età di 59 anni. Lo rende noto il Corriere della Sera. L’artista è morto all’alba, intorno alle 4 e 30, nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Coccoluto è considerato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Si è spento il deejay, all’età di 59 anni. Lo rende noto il CorriereSera. L’artista èall’alba, intorno alle 4 e 30, nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia.è considerato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

