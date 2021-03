Lutto nel mondo della musica, è morto il dj Claudio Coccoluto (Di martedì 2 marzo 2021) morto a 59 anni Claudio Coccoluto, il noto dj di fama internazionale. Sulla rete si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’artista. Il mondo della musica piange la scomparsa di Claudio Coccoluto, morto a 59 anni. Si tratta di uno dei dj più famosi in ambito internazionale. Coccoluto lascia la moglie Paola e i due figli Gianmaria e Gaia. morto Claudio Coccoluto Coccoluto è morto a soli 59 anni e la notizia ha fatto in poco tempo il giro della rete. Tanti artisti hanno voluto ricordare il noto dj con messaggi di cordoglio o condividendo ricordi ed esperienze. Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021)a 59 anni, il noto dj di fama internazionale. Sulla rete si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’artista. Ilpiange la scomparsa dia 59 anni. Si tratta di uno dei dj più famosi in ambito internazionale.lascia la moglie Paola e i due figli Gianmaria e Gaia.a soli 59 anni e la notizia ha fatto in poco tempo il girorete. Tanti artisti hanno voluto ricordare il noto dj con messaggi di cordoglio o condividendo ricordi ed esperienze.

Montecitorio : Bandiere a mezz'asta a Montecitorio e in tutta Italia in segno di lutto per le vittime dell'attentato in #Congo, ne… - qn_lanazione : La morte del dj #Coccoluto, lutto nel mondo della musica - infoitinterno : È morta Rossella Panarese, lutto nel mondo del giornalismo scientifico: era la voce di Radio 3 Scienza - zazoomblog : Lutto nel mondo della musica è morto il dj Claudio Coccoluto - #Lutto #mondo #della #musica #morto - MissPerspy : RT @EcoLunigiana: #Musica - È stato il primo Dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. #Coccoluto si è spento questa mattina a… -