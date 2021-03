Luna Rossa-New Zealand, la Finale di Louis Vuitton Cup 2007: sfida dominata dai maori (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo un lunghissimo percorso di avvicinamento, Luna Rossa ha vinto la Prada Cup 2021 conquistando il diritto di sfidare il defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Team Prada Pirelli, Challenger of Record, si è sbarazzato abbastanza agevolmente di American Magic (4-0) e poi di Ineos Team UL (7-1) per potersi così giocare le proprie carte in una serie da brividi al meglio delle 13 regate contro i padroni di casa neozelandesi. Si tratterà del quarto confronto a eliminazione diretta della storia tra Luna Rossa e New Zealand, con i maori che si sono imposti in tutti e tre i precedenti head to head. Dopo la netta sconfitta per 0-5 di Luna Rossa ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo un lunghissimo percorso di avvicinamento,ha vinto la Prada Cup 2021 conquistando il diritto dire il defender Emirates Team Newnel Match della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il Team Prada Pirelli, Challenger of Record, si è sbarazzato abbastanza agevolmente di American Magic (4-0) e poi di Ineos Team UL (7-1) per potersi così giocare le proprie carte in una serie da brividi al meglio delle 13 regate contro i padroni di casa neozelandesi. Si tratterà del quarto confronto a eliminazione diretta della storia trae New, con iche si sono imposti in tutti e tre i precedenti head to head. Dopo la netta sconfitta per 0-5 di...

ccarchitetto : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - teresacapitanio : Marabini, l’ingegnere bergamasco che fa correre Luna Rossa come il vento - StefanoDeloren1 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - giornalevela : VIDEO Le differenze tra i foil di New Zealand e Luna Rossa spiegati dal prof - BorroniAnna1 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -