L’Ue come l’Internazionale socialista di fronte alla guerra ’14-’18: sui vaccini rischia di sciogliersi (Di martedì 2 marzo 2021) L’Unione Europea come la Seconda Internazionale. Che c’entra – si potrà obiettare – la Ue con con l’associazione dei partiti socialisti e laburisti europei ufficialmente scioltasi nel 1916? Nulla, in riferimento ai loro obiettivi. Molto, se guardiamo alla crisi della prima pensando alla liquidazione della seconda. Già, sotto questo profilo il paragone è impressionante. A cominciare dalla causa: la guerra. Oggi per i vaccini, ieri in nome di un neutralismo astratto e senza rimedi. «guerra alla guerra» fu infatti il grido che in nome del proletariato la Seconda Internazionale levò alto per impedire la «carneficina fratricida». Peccato che nelle stesse ore i proletari francesi corressero ad arruolarsi contri i «compagni» tedeschi e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) L’Unione Europeala Seconda Internazionale. Che c’entra – si potrà obiettare – la Ue con con l’associazione dei partiti socialisti e laburisti europei ufficialmente scioltasi nel 1916? Nulla, in riferimento ai loro obiettivi. Molto, se guardiamocrisi della prima pensandoliquidazione della seconda. Già, sotto questo profilo il paragone è impressionante. A cominciare dcausa: la. Oggi per i, ieri in nome di un neutralismo astratto e senza rimedi. «» fu infatti il grido che in nome del proletariato la Seconda Internazionale levò alto per impedire la «carneficina fratricida». Peccato che nelle stesse ore i proletari francesi corressero ad arruolarsi contri i «compagni» tedeschi e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sputnik? La salute degli italiani precede qualsiasi ragionamento, ben venga l’aiuto di israeliani, americ… - M5S_Europa : Il Consiglio europeo non ha avuto abbastanza coraggio sul tema dei brevetti dei #vaccini: noi rilanciamo portando l… - SecolodItalia1 : L’Ue come l’Internazionale socialista di fronte alla guerra ’14-’18: sui vaccini rischia di sciogliersi… - MauroScacco : @GuidoCrosetto Come, la #Meloni se l'e presa con #Arcuri mica con la UE ...?? - masbarberi : RT @Microbioma_it: #Probiotici: la Danimarca ha deciso di seguire la strada di vari Paesi #UE, come Italia e Spagna, consentendo l’uso dell… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue come Roaming Ue gratuito, verso la proroga: la connessione dovrà essere veloce «come a casa» Corriere della Sera