Luca Zingaretti | dopo Montalbano una nuova serie tv per lui

(Di martedì 2 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ritorna in Tv.il successo diunaTv lo vedrà protagonista. Di cosa stiamo parlando?, il celebre volto della fiction Il Commissario, ha annunciato di star partecipando ad un nuovo progetto. Tra pochissimo, precisamente l’8 marzo, lo rivedremo sul piccolo schermo con l’ultimo appuntamento nel ruolo

SerieTvserie : Sky ha svelato il cast de Il Re, la nuova serie tv con Luca Zingaretti - AngeloMarQin : @Luca__Pagani Vedere qualcuno di questi ceffi dietro le sbarre non sarebbe male. Vogliamo anche indietro tutti i so… - DiTeleblog : La nuova vita di #lucazingaretti dopo #ilcommissariomontalbano #sky #skyoriginal - Teleblogmag : Iniziano le riprese della nuova serie originale Sky, descritta come il primo prison drama italiano - SimonaCroisette : RT @telesimo: Battuto il primo ciak della nuova serie #Sky Original #ILRE, primo prison drama italiano! Si uniscono al cast, accanto a #Luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Zingaretti

Il Messaggero

... capitano a sua volta della grosse coalition che ha portato Deal bis in Regione da un lato, ... Nella sostanza Sarracino si mette comodo nella linea dettata dal segretario Nicola. Pochi ...ha preso il timone di questi ultimi tre film e sono contento che la casualità ci porti ad andare in onda l'8 marzo, perché è una storia con tanti personaggi e sfumature femminili'. ...Luca Zingaretti ritorna in Tv. Dopo il successo di Montalbano una nuova serie Tv lo vedrà protagonista. Di cosa stiamo parlando?Il Re: iniziano le riprese della nuova serie Sky con Luca Zingaretti. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!