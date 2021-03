Luca Argentero: la nuova fiction al fianco di Matilde Gioli. L’indiscrezione (Di martedì 2 marzo 2021) La coppia di attori Luca Argentero e Matilde Gioli insieme per ‘L’amor fuggente’? Ecco quello che si sa sulla nuova fiction Luca Argentero e Matilde Gioli potrebbero condividere dopo “Doc – nelle tue mani” una nuova avventura sul set. Si tratta di una fiction per Raiuno dal titolo L’amor fuggente. I due attori li abbiamo visti interpretare di recente nella fiction di successo firmata Rai, Doc, Andrea Fanti e Giulia Giordano, dove interpretano i ruoli di medici. La coppia d’attori adesso potrebbe riconfermarsi nel nuovo progetto. Le voci su questa nuova serie erano circolate già a metà gennaio. Una fiction che però slitterà la messa in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021) La coppia di attoriinsieme per ‘L’amor fuggente’? Ecco quello che si sa sullapotrebbero condividere dopo “Doc – nelle tue mani” unaavventura sul set. Si tratta di unaper Raiuno dal titolo L’amor fuggente. I due attori li abbiamo visti interpretare di recente nelladi successo firmata Rai, Doc, Andrea Fanti e Giulia Giordano, dove interpretano i ruoli di medici. La coppia d’attori adesso potrebbe riconfermarsi nel nuovo progetto. Le voci su questaserie erano circolate già a metà gennaio. Unache però slitterà la messa in ...

