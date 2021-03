Lotteria degli scontrini, come controllare se hai vinto: la prima estrazione (Di martedì 2 marzo 2021) E’ partita il 1 febbraio scorso la Lotteria degli scontrini, l’iniziativa del Governo per incentivare gli acquisti senza l’uso del contante e con strumenti elettronici. Ma ora ci siamo: l’11 febbraio ci sarà la prima estrazione e verranno decretati i primi 20 vincitori, tra quelli che hanno acquistato beni e servizi (di almeno 1 euro) con con strumenti elettronici, titolari dei ‘biglietti virtuali’ validi per partecipare. Leggi anche: Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv, come funzionano e come averli La Lotteria degli scontrini: ecco quando c’è la prima estrazione Ci sarà l’11 marzo la prima estrazione de La Lotteria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) E’ partita il 1 febbraio scorso la, l’iniziativa del Governo per incentivare gli acquisti senza l’uso del contante e con strumenti elettronici. Ma ora ci siamo: l’11 febbraio ci sarà lae verranno decretati i primi 20 vincitori, tra quelli che hanno acquistato beni e servizi (di almeno 1 euro) con con strumenti elettronici, titolari dei ‘biglietti virtuali’ validi per partecipare. Leggi anche: Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv,funzionano eaverli La: ecco quando c’è laCi sarà l’11 marzo lade La...

