L' osteria che rinuncia all' asporto per non far concorrenza a ristoratori

AGI - Non vi è certezza che il Coronavirus, una volta alle spalle, ci avrà reso persone migliori, ma intanto qualcosa di buono sta accadendo. Ad Avigliana, nel cuore della Val di Susa, una caffetteria-osteria ha deciso di rinunciare all'asporto serale per dare spazio ai ristoratori che lavorano soltanto a ora di cena. Un gesto di solidarietà in un momento complesso per tutti gli esercenti, soprattutto dopo la reintroduzione della zona arancione in Piemonte, che vieta le consumazioni all'interno di bar e ristoranti. "Abbiamo deciso di abbassare la saracinesca dopo le 18 - spiega all'Agi la titolare Alessandra Dileo - per non ostacolare i tanti colleghi e amici ristoratori che lavorano esclusivamente la sera. In questo momento è inutile creare ulteriore concorrenza, noi che stiamo ...

