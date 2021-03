Loredana Bertè, un’anima rinata dalla musica (Di martedì 2 marzo 2021) Loredana Bertè, nasce il 20 settembre 1950. Dopo aver esordito come attrice e ballerina, si renderà conto che la sua strada sarà quella del canto, della musica. Infatti tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 riscuite un enorme successo, con i brani Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò e Non sono una signora. La cantante tuttavia è nota per le molte vicissitudini e i dissapori che hanno segnato la sua vita. dalla sua infanzia difficile alla prematura scomparsa della sua inseparabile sorella Mia Martini. Attraverso il canto la Bertè riesce a sfogare la sua rabbia che rende il suo animo sempre tormentato. Anche se oltre quella sua maschera, quella sua corazza si nasconde un animo sensibile ed emotivo. Loredana Bertè, ciò che non uccide ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021), nasce il 20 settembre 1950. Dopo aver esordito come attrice e ballerina, si renderà conto che la sua strada sarà quella del canto, della. Infatti tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 riscuite un enorme successo, con i brani Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò e Non sono una signora. La cantante tuttavia è nota per le molte vicissitudini e i dissapori che hanno segnato la sua vita.sua infanzia difficile alla prematura scomparsa della sua inseparabile sorella Mia Martini. Attraverso il canto lariesce a sfogare la sua rabbia che rende il suo animo sempre tormentato. Anche se oltre quella sua maschera, quella sua corazza si nasconde un animo sensibile ed emotivo., ciò che non uccide ...

rtl1025 : ?? Gli ospiti della prima serata di #Sanremo2021: Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis, Alessia Bonari, la ba… - IlContiAndrea : Apre domani sera #Sanremo2021 Diodato, poi super ospite Loredana Bertè, co-conduttrice Matilda De Angelis. Presenti… - RaiRadio2 : Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita ?? Un viaggio nella vita e nella musica di… - heronxile : dicevano questa puntata avremo un ospitissimo regina del rock io pensavo cazzo chi hanno chiamato LOREDANA BERTÉ - elisabe12864734 : RT @SparkleInMyStep: Bene bene se c’è Loredana bertè mi aspetto del sano trash #Sanremo2021 -