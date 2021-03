Loredana Bertè e l’ex tennista Bjorn Borg, ecco perché è finita (Di martedì 2 marzo 2021) Loredana-Berte-Borg-solonotizie24La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata messa a dura prova da due matrimoni difficili, uno di questi al fianco dell’ex tennista Bjorn Borg. Un amore nato per caso, e finito nel peggiore de modi. Quali sono stati i motivi dell’addio? Per Loredana Bertè la vita non è stata sempre così facile da vivere, figlia di un padre violento, legatissima alla sorella Mia ma che si è spenta improvvisamente ancora molto giovane. Negli anni, anche in campo sentimentale non è stato sempre tutto semplice per l’artista, anche se delle sue relazioni sentimentali si conosce ben poco. A far discutere ancora oggi i magazine di cronaca rosa, troviamo la fine del matrimonio con ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021)-Berte--solonotizie24La vita sentimentale diè stata messa a dura prova da due matrimoni difficili, uno di questi al fianco del. Un amore nato per caso, e finito nel peggiore de modi. Quali sono stati i motivi dell’addio? Perla vita non è stata sempre così facile da vivere, figlia di un padre violento, legatissima alla sorella Mia ma che si è spenta improvvisamente ancora molto giovane. Negli anni, anche in campo sentimentale non è stato sempre tutto semplice per l’artista, anche se delle sue relazioni sentimentali si conosce ben poco. A far discutere ancora oggi i magazine di cronaca rosa, troviamo la fine del matrimonio con ...

rtl1025 : ?? Gli ospiti della prima serata di #Sanremo2021: Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis, Alessia Bonari, la ba… - IlContiAndrea : Apre domani sera #Sanremo2021 Diodato, poi super ospite Loredana Bertè, co-conduttrice Matilda De Angelis. Presenti… - RaiRadio2 : Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita ?? Un viaggio nella vita e nella musica di… - DCedri : RT @OptiMagazine: Pronti per la prima serata di #Sanremo2021 stasera? La #scaletta e gli #ospiti, tra cui l'attesa #LoredanaBertè #Rai1 #Am… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Pronti per la prima serata di #Sanremo2021 stasera? La #scaletta e gli #ospiti, tra cui l'attesa #LoredanaBertè #Rai1 #Am… -